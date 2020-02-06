İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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İSTANBUL BÜLTENİ - 3

6 saat önce

ADLİYELERDE çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatların, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı eylem sürüyor.

İSTANBUL BÜLTENİ - 3, System.String[]
ADLİYELERDE çayların yüksek fiyata satıldığı gerekçesiyle avukatların, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı eylem sürüyor..  İstanbul Adalet Sarayı'nın kafeteryası önünde bugün çeşitli derneklere üye bir grup avukat çayların yüksek fiyata satıldığını belirterek, alkışlı eylem yaptı.  Avukatlar, çayın 4 liradan, kahvenin 7 liradan satılmasını protesto ettiklerini belirtti.

Avukatlar adına basın açıklamasını okuyan avukat Yıldız İmrek, "İstanbul adliyelerinde avukat, hakim-savcı ve adliye personeline uygulanan fiyat eşitsizliğini protesto amacıyla İstanbul Barosunun aldığı boykot kararını destekliyoruz. Adliyeler; her gün daha fazla halka ve yargı mekanizmasında halkın temsilcisi durumundaki avukatlara yabancılaştırılan mekanlar haline geliyor." dedi. İmrek, " Büyük bir çoğunluğu yoksulluk sınırında yaşayan meslektaşlarımız,   stajyer avukatlar ve adalet aramaya gelen herkes için bu fiyatlar hayli zorlayıcıdır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Avukatların alkışlı protestosundan görüntü.

-Avukat Yıldız İmrek'in açıklamasından görüntü.

-Genel ve detaylar.


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:56 Kaynak: DHA
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