İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

İSTANBUL BÜLTENİ - 3
6 saat önce
Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanenin dış cephe kaplamalarında küçük çapta yangın çıktı.
Beylikdüzü
'ndeki özel bir hastanenin dış cephe kaplamalarında küçük çapta yangın çıktı. Dış cephe üzerindeki camlarını kıran itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çalışanlar, hastane içinde dumanların olduğunu fark etti. Dumanın nereden geldiğini tespit edemeyen çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri acil bölümünden giriş yaptıktan sonra dumanların dış cephe kaplamasında kullanılan yapı malzemelerinden geldiğini tespit etti. Bina dışına çıkan itfaiye ekipleri dış cephe kaplamalarının üzerindeki camları kırarak, duman çıkan yapı malzemelerini söndürdü. Yangının yeniden başlaması ihtimaline karşılık yapı malzemeleri bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Görüntü dökümü:
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-İtfaiyenin hastane önüne gelmesi
-İtfaiyenin söndürme çalışması
08.04.2020 - 14.44 - Haber Kodu : 200408158
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:43 Kaynak: DHA
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