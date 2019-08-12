İSTANBUL- BURGAZADA'DA ORMANLI ALANDA YANGI ÇIKTI
40 dakika önce
Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.
Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopter sevk ediliyor. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
Torbalı Belediyesi'nde skandal iddia: Önce taciz edip, sonra kovdular Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir ABD'li askerler Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da