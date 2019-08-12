İSTANBUL- BURGAZADA'DA ORMANLI ALANDA YANGI ÇIKTI

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopter sevk ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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