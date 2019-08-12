Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGI ÇIKTI
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İSTANBUL- BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGI ÇIKTI

32 dakika önce

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopter sevk ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
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