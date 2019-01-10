İstanbul-Bursa arasında deniz ulaşımı durdu
58 dakika önce
BUDO'nun saat 19.00'a kadar olan seferleri yapılamayacak.
BUDO'nun saat 19.00'a kadar olan seferleri yapılamayacak. İDO da bazı seferlerini programdan kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:15
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