Son Dakika Haberleri: İstanbul-Bursa arasında deniz ulaşımı durdu

İstanbul-Bursa arasında deniz ulaşımı durdu

58 dakika önce

BUDO'nun saat 19.00'a kadar olan seferleri yapılamayacak.

İstanbul-Bursa arasında deniz ulaşımı durdu, System.String[]
BUDO'nun saat 19.00'a kadar olan seferleri yapılamayacak. İDO da bazı seferlerini programdan kaldırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:15 

Ekonomi
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