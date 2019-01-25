İstanbul-Bursa-İzmir Otobanın 29 Ekim'de Tamamıyla Açılıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir otobanının 29 Ekim tarihinde tamamıyla açılacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir otobanının 29 Ekim tarihinde tamamıyla açılacağını söyledi.Bursa'da 2020-2021 yıllarında ulaşım ve trafik probleminin gündem olmaktan çıkacağını kaydeden Salman, 2035 Master Plan çerçevesinde bazı yatırımların Ankara desteğiyle gerçekleştirileceğini açıkladı.



AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek gündemdeki konuları değerlendirdi. Bursa'daki ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çeken Salman, "Bizden önce 134 kilometre duble yol yapılmış. Ak Parti iktidarında ise Bursa'da yapılan 79 kilometrelik Bursa çevre yolu trafiğin rahatlatılması açısından önemli bir yatırımdı. 267 kilometre duble yol, 89 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Bu güzergahlarda ulaşımın sağlanabilmesi açısından 16 kilometrelik 5 tünel açtık. 13 kilometre uzunluğu bulunan 203 köprü inşa ettik. Otoyollara 395 kilometrelik korkuluk yaptık. 3 tane kazaları asgariye indirecek kara nokta iyileştirme çalışmamız oldu. 17 yaya üst geçidi ve 55 yeni noktada sinyalizasyon yaptık. Bizim önemli projelerimizle ilgili verdiğimiz tarihleri toparlıyoruz. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun Gebze Bursa etabı tamamlandı. Bursa İzmir arasında çalışmalar planlandığı şekilde tüm hızılyla sürüyor. 2019 yılı içerisinde 29 Ekim tarihinde veya daha önceki bir tarihte tamamlanması gibi bir hedefimiz var. Bu yol da bitirildiğinde Bursa'nın İzmir ve İstanbul ile ulaşımı toparlanmış olacak. Sonrasında hızlı trenle Ankara istikametini de bitirdiğimizde Bursa bütün metropollere birkaç saat mesafede olacak. Bursa'da en önemli yatırımlardan bir tanesi kolay ulaşım olmuş olacak. Yaparsa yine Ak Parti yapar. Diğerlerinin laf üretmesine bakmadan hizmet üretmeye önemli hizmetlerimizi ulaşım anlamında Bursa halkına sunmaya devam edeceğiz. Bu yatırımlar bittiğinde şehrin turizmi, sanayisi ve tarımına da en büyük destek sağlanmış olacak" diye konuştu.



"2020'de ulaşım sorun olmaktan çıkacak"



2020 yılında ulaşımın Bursa'nın problemi olmaktan çıkacağını ifade eden Salman, "Bursa sanayi kenti, ekonomi kenti, istihdamın, ihracatın üretimin olduğu bir şehir. Sonuçta Türkiye'yi besleyen; istihdamını ve ihracatını arttıran bir şehir. Bursa büyürse Türkiye büyür anlayışıyla çok üretmesi, satması, ihraç etmesi, katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerekiyor. Tek başına Bursa markası bile lobi demek. Cumhurbaşkanımız da Ankara'da Bursa'nın önemini ehemmiyetini biliyor. Ulaşım Master Planı'nı ile 2035'e kadar hem lastikli hem raylı ulaşımıyla ilgili çok önemli hazırlıklarımız ve projelerimiz var. 2020-2021 yılında ulaşım ve trafiğin gündem olmaktan çıkmasını arzu ediyoruz. Toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, kolaylaştırılmasını çok önemsiyoruz. Son 1 yılda yapılan indirim, iyileştirmelerle hem belediyenin geliri arttı yüzde 40 kullanım oranı arttı. Fiyat ucuzlamasına rağmen gelirler arttı. Vatandaşımız toplu ulaşıma yönlendirildi. Trafikte bazı sorunların çözüldüğünü göreceğiz. Raylı sistemdeki performansı arttıracağız. Daha fazla insanın toplu ulaşımdan istifade etmesini sağlayacağız. Proje ve vizyonumuzu 31 Mart seçimleri öncesinde paylaşacağız. Ulaşım Master Planı'nın evrelerini anlatacağız. Bunun ne kadarını Bursa olarak biz yaparız, ne kadarıyla ilgili merkezden destek beklediğimizi açıklayacağız. 2020-2021 itibariyle ulaşımın sorun olmaktan çıkacağı bir Bursa hedefliyoruz. Daha temiz, daha yeşil, daha yaşanılası bir Bursa istiyoruz. Gökdelenlerin gölgesinde değil çınarların gölgesinde büyüyen bir nesil istiyoruz" dedi



"Asıl propaganda 19 Şubat'ta başlayacak"



Ak Parti'nin 31 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla seçim manifestosunu açıklayacağını ifade eden Salman, "1 Şubat itibariyle sahada aktivitemiz olacak. Asıl propaganda dönemi 19 Şubat dönemi itibariyle olacak. Ak Parti olarak vizyonel projelerimizi paylaşacağız. 2002'de aldığımız Türkiye, bugün getirdiğimiz nokta çok net belli. Neyi hayal ettiğimizi vatandaşımız biliyor. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kattığı önemli projeleri, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal devlet ilkesine ne kadar büyük değişim olduğunu herkes görüyor. Gönül belediyeceliğini anlatacağız. Çevre duyarlılığının önemli olduğu, hem görüntü, hem gürültü kirliliğinin olmadığı, yeşile özenle bakan, çevresinde yaşayan canlılara daha farklı gözlere bakabilen, tarihsel dokusunu kokusunu burada yaşayan insanların, burayı ziyaret eden insanların daha çok hissedebildiği Bursa hayalimiz var. Sanayi ve üretimi ön plana aldık güzel şeyler yapıldı ama Bursa'nın turizmi, tarımı da var. Uludağ, İznik, Gölyazı gibi değerleri var. Yeni dönemde bunları da ön plana çıkaracağız" diye konuştu.



"Bursa'yı ortak akılla yönetmeyi önemsiyoruz"



"Ak Parti olarak Bursa'yı tek başımıza yönetmeyi planlamıyoruz" diyen Salman sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günden beri bunu söylüyoruz. Ortak aklı istişare kültürünü paydaşlarla birlikte karar almayı önemsiyoruz. Geçmişte yaptığımız çalışmalar oldu. Şehrim 2023 vizyonu ile Bursa'nın bütün kesimleri ile, sokaktaki genci, akademisyenleri, stklarla kurduğumuz çalıştaylarda Bursa'nın sorunlarını fırsatlarının analizini yaptık. Yaptığımız anketlerle Bursa'nın herşeyini biliyoruz. Tüm dinamikleriyle Burssporumuz, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, kadını, yaşlısı, genciyle beraber bahsettiğimiz önemli lobilerimizle Bursa'yı Türkiye ve bütün dünyaya güzel şekilde anlatıp tanıtacağız. Bursa'nın gelirini arttıracağız. İnsanların daha fazla ticaret yapmalarını sağlayacağız. Ak Parti olarak bütün milletvekilleri, belediye başkanları ile uyum içinde çalışıyoruz. 31 Mart'tan itibaren bu uyumu, sinerjinin pozitif enerjiye dönerek Bursa'ya inanılmaz tempo hız katacağına inanıyorum"



"4-5 sene seçim olmaması avantaj"



Bursa'nın ve Türkiye'nin yeni dönemde turizmle büyüyeceğini şehrin termal ve sağlık turizmi ile bundan pay alacağını ifade eden Salman, "Turizm Bakanımız buraya geldiğinde söyledi. 2023 turizm hedefi 50 milyar dolardı. "Biz yaptığımız çalışmalarla hedefimizi 70 milyar dolara çıkardık" dedi. Bunun içinde sadece; deniz, kum, güneş değil, sağlık ve kongre turizmi gibi farklı turizm dallarının geliştirildiği bir dönem olacak. Bursa için termal turizminin geliştirildiği bir projeksiyon var. Bütün dinamikleri hayata geçirdiğimizde tarımdan, turizmden, teknolojik üretimden, savunma sanayisinden yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir sürece giriyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra 4,5-5 sene önümüzde seçim yok. Yapısal ekonomik reformlar, hukuki altyapının oluşturulduğu daha demokratik, terörle mücadelenin daha netleştirildiği, insan hak hürriyetlerinin tanımlandığı, ekonomik anlamda hedeflere ulaşıldığı süreci yaşamış olacağız. Yeni dönemde Türkiye'nin daha hızlı kalkındığı süreci Ak Parti iktidarlarında Cumhurbaşkanımız önderliğinde, parlamentosu, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

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