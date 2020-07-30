İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda arife günü yoğunluk yaşanmıyor - Son Dakika

İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl açılışı gerçekleştirilen, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik akıcı ilerliyor.

Bursa Batı Gişeleri'nde, jandarma ekiplerince oluşturulan trafik kontrol noktasında denetimler gerçekleştiriliyor.

Ekipler, zaman zaman araçları durdurup hem kontrol yapıyor hem de bayram mesajını iletiyor.

Akşam saatlerinde otoyolda yoğunluğun artması bekleniyor.