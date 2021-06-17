Üye Girişi
Son dakika haber: Büyü yapma vaadiyle dolandırıcılık davası: Yaşam koçluğu yaptığı için yasal sınırlar oluşmamıştır - Son Dakika

Son dakika haber: Büyü yapma vaadiyle dolandırıcılık davası: Yaşam koçluğu yaptığı için yasal sınırlar oluşmamıştır

17.06.2021 12:16
Son dakika haber: Büyü yapma vaadiyle dolandırıcılık davası: Yaşam koçluğu yaptığı için yasal sınırlar oluşmamıştır, System.String[]

Son dakika haberleri: Beykoz'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan I.A.'yı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen üç tutuksuz kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beykoz'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan I.A.'yı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen üç tutuksuz kadın sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı savunmasında müvekkili için "Mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır" dedi. Sanık Ergüneş ise "Hakkımda açılan davanın basında haber yapılmasından dolayı ben de mağdurum" ifadelerini kullandı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Irmak Avşar, Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükkerrem Ergüneş katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Irmak Avşar, kimlik tespitinde işsiz olduğunu ve ailesinin yardımıyla geçindiğini söyledi. Sanık Avşar, savunmasında "Ben Instagram fenomeniyim. Diğer sanık Sevgin Hanım'ı uzun yıllardır tanırım, kahve falı bakar. Ayrıca yaşam koçluğu yapmaktadır. Diğer sanık Sevgin Hanımı fal bakarken fotoğrafını kendi Instagram sayfamda paylaştım. Altına da yorum yaptım. Ben müştekiyi tanımam, müşteki ile de hiç görüşmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

MÜŞTEKİYLE AKRABA OLDUĞUMUZU BU VESİLEYLE ÖĞRENDİM

Müşteki tarafından kendi hesabına para yatırılmadığını da kaydeden Avşar, "Müştekinin ailesi benim ailemi arayarak diğer sanığın kendini dolandırdığını söylemesi üzerine ben müştekinin anne ve babası ile görüştüm. Ben müştekinin anne babasına öyle biri olmadığını söyledim. Müştekiyle de çok uzaktan akraba olduğumuzu bu vesileyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

YAŞAM KOÇLUĞU YAPTIĞINDAN SUÇUN YASAL SINIRLARI OLUŞMAMIŞTIRMüşteki I.A.'nın avukatı sanık savunmalarına karşı yazılı beyanda bulunacaklarını belirterek "Ayrıca geçen duruşmadan sonra dava ile ilgili basında çokça haber yayınlandı. Müvekkilimin mağduriyeti kendisini üzmektedir. Bu nedenle yayın yasağı istiyoruz. Ayrıca bu olay nedeniyle başka mağdurlar da vardır. Tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı ise "Müvekkilim yasaya aykırı şekilde bir menfaati olmadığından mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır. Ayrıca kendisine yapılan ödemeler de banko yolu ile yapılmıştır" şeklinde konuştu.

HABERLER YAPILMASI NEDENİYLE BEN DE MAĞDURUMSöz verilen sanık Ergüneş "Hakkımda açılan davanın basında haber yapılması dolayısıyla ben de mağdurum" dedi.Ara kararını açıklayan heyet, tanık dinlenme talebini reddetti. Dava konusu olaya ilişkin yapılan haberlerle ilgili yayın yasağı talebini reddeden heyet, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki I.A.'ya sanık Mükerrem Sevgin Ergüneş'in fal baktığı belirtiliyor. Müşteki I.A.'nın 2018 yılının Ocak ayından itibaren 32 farklı işlemde sanıklardan Hatice Defne Balcı'nın hesabına toplamda 625 bin 650 lira para gönderdiği anlatılıyor. İddianamede Irmak Avşar'ın da sosyal medya hesabından sanık Ergüneş'in profili paylaştığı kaydediliyor.Sanık Balcı'nın banka hesap incelemesinde şikayetçinin her para gönderişinin ardından bir kısmının diğer sanık Irmak Avşar'a gönderildiği, Sevgin Mükerrem Ergüneş'in de komisyon aldığı öne sürülüyor.İddianamenin değerlendirme kısmında sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçiyi hileli davranışlarda zincirleme suç kastıyla aldatarak ve dini duygu ile inançları istismar ederek kendilerine haksız menfaat elde ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddia ediliyor.İddianamede sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Dolandırıcılık, Instagram, İstanbul, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Büyü yapma vaadiyle dolandırıcılık davası: Yaşam koçluğu yaptığı için yasal sınırlar oluşmamıştır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını paylaştı: S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim 13:00 Son Dakika! Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını paylaştı: S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı 12:32 Son Dakika! Valilik'ten HDP İzmir il binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk açıklama: Saldırgan eski bir sağlık çalışanı Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı 12:16 Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı 12:10 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti 12:02 Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış 11:27 Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı 11:00 Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı 10:49 Eski milli futbolcudan zehir zemberek sözler! Serhat Akın, Şenol Güneş ve Kenan Karaman'a demediğini bırakmadı

Son Dakika Haberleri
12:30 Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi
12:17 İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama geldi! HDP: Binamız ateşe verildi
12:16 Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı
12:09 Son dakika: Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen kırmızı ülkeler listesinden çıkardı
12:06 CureVac'in etkinlik oranı yüzde 47 çıktı! Elon Musk'ın desteklediği aşı şirketi yarı yarıya değer kaybetti
12:03 HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı
12:02 Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti
11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir
11:53 Şenol Güneş'in totemi başarı getirmedi! 2002'de başarı getiren gri takım elbise bu kez kazandırmadı
11:35 Kanal İstanbul videosu olay oldu! Türkiye-Galler maçı öncesi TRT'de yayınlanan video İBB Sözcüsü Ongun'un tepkisini çekti
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:03
Fatih Terim'e özendi ama olmadı! Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyanın diline düştü Fatih Terim'e özendi ama olmadı! Şenol Güneş'in ıskası sosyal medyanın diline düştü         
12:44
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı         
12:16
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir         
11:57
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu! Hiç gitmediği şehirlerden sürekli ceza geliyor Sıfır aldığı motosikleti başına bela oldu! Hiç gitmediği şehirlerden sürekli ceza geliyor         
10:55
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor Kaçak kazı sırasında bulunan mozaikler, 24 saat boyunca korunuyor         
10:42
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu         
09:38
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 13:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Büyü yapma vaadiyle dolandırıcılık davası: Yaşam koçluğu yaptığı için yasal sınırlar oluşmamıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement