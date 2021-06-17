Son dakika haber: Büyü yapma vaadiyle dolandırıcılık davası: Yaşam koçluğu yaptığı için yasal sınırlar oluşmamıştır - Son Dakika

Beykoz'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan I.A.'yı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen üç tutuksuz kadın sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı savunmasında müvekkili için "Mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır" dedi. Sanık Ergüneş ise "Hakkımda açılan davanın basında haber yapılmasından dolayı ben de mağdurum" ifadelerini kullandı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Irmak Avşar, Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükkerrem Ergüneş katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Irmak Avşar, kimlik tespitinde işsiz olduğunu ve ailesinin yardımıyla geçindiğini söyledi. Sanık Avşar, savunmasında "Ben Instagram fenomeniyim. Diğer sanık Sevgin Hanım'ı uzun yıllardır tanırım, kahve falı bakar. Ayrıca yaşam koçluğu yapmaktadır. Diğer sanık Sevgin Hanımı fal bakarken fotoğrafını kendi Instagram sayfamda paylaştım. Altına da yorum yaptım. Ben müştekiyi tanımam, müşteki ile de hiç görüşmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

MÜŞTEKİYLE AKRABA OLDUĞUMUZU BU VESİLEYLE ÖĞRENDİM

Müşteki tarafından kendi hesabına para yatırılmadığını da kaydeden Avşar, "Müştekinin ailesi benim ailemi arayarak diğer sanığın kendini dolandırdığını söylemesi üzerine ben müştekinin anne ve babası ile görüştüm. Ben müştekinin anne babasına öyle biri olmadığını söyledim. Müştekiyle de çok uzaktan akraba olduğumuzu bu vesileyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

YAŞAM KOÇLUĞU YAPTIĞINDAN SUÇUN YASAL SINIRLARI OLUŞMAMIŞTIRMüşteki I.A.'nın avukatı sanık savunmalarına karşı yazılı beyanda bulunacaklarını belirterek "Ayrıca geçen duruşmadan sonra dava ile ilgili basında çokça haber yayınlandı. Müvekkilimin mağduriyeti kendisini üzmektedir. Bu nedenle yayın yasağı istiyoruz. Ayrıca bu olay nedeniyle başka mağdurlar da vardır. Tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'in avukatı ise "Müvekkilim yasaya aykırı şekilde bir menfaati olmadığından mesleki faaliyeti kapsamında yaşam koçluğu yaptığından dolayı üzerine atılı suçun yasal sınırları oluşmamıştır. Ayrıca kendisine yapılan ödemeler de banko yolu ile yapılmıştır" şeklinde konuştu.

HABERLER YAPILMASI NEDENİYLE BEN DE MAĞDURUMSöz verilen sanık Ergüneş "Hakkımda açılan davanın basında haber yapılması dolayısıyla ben de mağdurum" dedi.Ara kararını açıklayan heyet, tanık dinlenme talebini reddetti. Dava konusu olaya ilişkin yapılan haberlerle ilgili yayın yasağı talebini reddeden heyet, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki I.A.'ya sanık Mükerrem Sevgin Ergüneş'in fal baktığı belirtiliyor. Müşteki I.A.'nın 2018 yılının Ocak ayından itibaren 32 farklı işlemde sanıklardan Hatice Defne Balcı'nın hesabına toplamda 625 bin 650 lira para gönderdiği anlatılıyor. İddianamede Irmak Avşar'ın da sosyal medya hesabından sanık Ergüneş'in profili paylaştığı kaydediliyor.Sanık Balcı'nın banka hesap incelemesinde şikayetçinin her para gönderişinin ardından bir kısmının diğer sanık Irmak Avşar'a gönderildiği, Sevgin Mükerrem Ergüneş'in de komisyon aldığı öne sürülüyor.İddianamenin değerlendirme kısmında sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçiyi hileli davranışlarda zincirleme suç kastıyla aldatarak ve dini duygu ile inançları istismar ederek kendilerine haksız menfaat elde ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddia ediliyor.İddianamede sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

- İstanbul