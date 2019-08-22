İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA BİR AT DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ
51 dakika önce
İstanbul DHABüyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:44 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükada'da faytonu çeken at, bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Ancak yere yığılan at ayağa kalkamadı. Faytoncunun atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-atı kaldırmaya çalışan faytoncu
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