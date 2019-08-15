İSTANBUL-BÜYÜKADA'DA FAYTONCULAR İLE AKÜLÜ ARAÇ SAHİPLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
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BÜYÜKADA'DA FAYTONCULAR İLE AKÜLÜ ARAÇ SAHİPLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA (2)
İSTANBUL-BÜYÜKADA'DA FAYTONCULAR İLE AKÜLÜ ARAÇ SAHİPLERİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA (2) Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:32 Kaynak: DHA
BÜYÜKADA'DA FAYTONCULAR İLE AKÜLÜ ARAÇ SAHİPLERİ ARASINDA KAVGA Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek