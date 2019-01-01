İstanbul-Büyükada'da Ormanlık Alanda Yangın-1
45 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHABüyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA
Büyükada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yükselen dumanlar Maltepe
Sahili'nden görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:03 Kaynak: DHA
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