Büyükçekmece'de adliye bahçesindeki jeneratörde yangın çıktı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ek binasının yer aldığı bahçedeki jeneratörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
19 Mayıs Mahallesi'ndeki ek binanın bahçesinde yer alan jeneratörde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın çevredeki çöplere sıçradı.
Polis bölgede önlem alırken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, binada verilen hizmette kısa süreli aksama yaşandı.
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