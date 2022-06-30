Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında TV kulesi kusurlu bulundu,3 yetkiliye hapis cezası istendi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında TV kulesi kusurlu bulundu,3 yetkiliye hapis cezası istendi

30.06.2022 20:27
Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında TV kulesi kusurlu bulundu,3 yetkiliye hapis cezası istendi

BÜYÜKÇEKMECE'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin düşmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. Fezlekede TV kulesinin standartlar doğrultusunda işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı belirtilerek 3 yetkili hakkında 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Eczacıbaşı'na ait Sikorsky S-76C++ tipi helikopter 10 Mart 2017'de, LTBA-Bozüyük VFR uçuşu için 08.16'da kalkmasının ardından 08.20'de Büyükçekmece TÜYAP Fuar Alanı'nda bulunan  TV kulesine çarparak düşmüştü. Kazada Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, şirketin konukları Igor Kochergin, Ludmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili fezlekesini hazırlayarak dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Hazırlanan fezlekede yaşanan kaza şöyle anlatıldı: Eczacıbaşı Havacılık A.Ş'ye ait helikopterin 08.16'da Atatürk Havalimanından kalktığı, sonrasında 08.20'de TV kulesine çarparak düştüğü belirtildi. Kazada, 220 metre yüksekliğindeki kulenin 199'uncu metresine helikopterin ana rotor palinin temas ettiği ve temas sonrasında palin hasara uğradığı kaydedildi. Hasar sonrasında helikopterin anten ve ana rotor pallerinden kopan parçaların kulenin yakının bulunduğu anlatıldı. Antene çarpma sonrasında helikopterin diğer rotorlarının kontrolsüz şekilde flaplama ile beraber kuyruk rotoru bölümüne çarpması neticesinde kuyruk rotoru dişli kutusu ve pervanelerinin koptuğu fezlekede yer aldı.Kazanın yaşandığı günün hava koşullarıda fezlekede değerlendirildi. Olay günü İstanbul'un neredeyse tamamında alçak bulutluluğu hakim olduğu belirtildi. Kaza anı ve sonrasında çekilen görüntülerde kulenin restoran kısmının dahi zor göründüğü kaydedildi. Ayrıca helikopterin ses kayıt cihazında yapılan incelemede ise kazadan 22 saniye önce pilotun "Kule mule şurdaydı ya" dediği de belirtildi.Pilotların görerek uçuş şartlarının muhafaza edememelerine rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşa devam etmeye ısrar ettikleri de kaydedildi. Kokpit içi konuşmalardan da kuleyi bildikleri ancak göremedikleri anlaşılan şekilde, kuleye ana palin teması sonucunda kazanın meydana geldi belirtildi.

Fezlekede pilotların belirlenmiş mevcut usullere uygun olarak lisanslandırıldığı ve sağlık kontrollerinin zamanında yapıldığı da anlatıldı. Helikopterinde belirlenen usullere uygun olduğu ve periyodik bakımlarının zamanında yapıldığı da belirtildi.Hazırlanan fezlekede şüpheliler Mehmet Enis Ö., Osman Naci E. ve Tamer T.'nin yetkili ortakları olduğu Endem İnşaat A.Ş.'ye ait TV kulesinin uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılmamasının kazanın oluşumunda illiyet bağı taşıyan bir unsur olarak görüldüğü fezlekede yer aldı. Şüpheliler Mehmet Enis Ö., Osman Naci E. ve Tamer T.'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, Helikopter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında TV kulesi kusurlu bulundu,3 yetkiliye hapis cezası istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında TV kulesi kusurlu bulundu,3 yetkiliye hapis cezası istendi - Son Dakika
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