Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

16.08.2022 21:06
Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk, tırın altında kalarak ağır yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk, tırın altında kalarak ağır yaralandı.

Ulus Mahallesi Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal G. idaresindeki 34 FY 5006 plakalı çimento yüklü tır, arkadaşlarıyla bisikletle gezen Fatih A'ya (11) çarptı.

Bisikletiyle tırın altında kalan Fatih A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih A. hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından tır bölgeden kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Fatih, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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