Büyükçekmece'de tırın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlarıyla bisiklet süren çocuk, tırın altında kalarak ağır yaralandı.
Ulus Mahallesi Kuzgun Sokak'tan İsmetpaşa Caddesi'ne dönüş yapan Celal G. idaresindeki 34 FY 5006 plakalı çimento yüklü tır, arkadaşlarıyla bisikletle gezen Fatih A'ya (11) çarptı.
Bisikletiyle tırın altında kalan Fatih A. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih A. hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay yerindeki incelemelerin ardından tır bölgeden kaldırıldı.
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