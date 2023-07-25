Hastaya şiddet uygulayıp kayda alan cani çalışanlar tutuklandı! Hastaların tahliye edildiği bakımevi ise kapatıldı - Son Dakika
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Hastaya şiddet uygulayıp kayda alan cani çalışanlar tutuklandı! Hastaların tahliye edildiği bakımevi ise kapatıldı

25.07.2023 15:15

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayıp o anları kayda alan Nuri. C. ve Melek P. isimli çalışanlar, tutuklandı. Öte yandan, bakımevi kapatılırken, içerideki hastalar da tahliye edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de bir bakımevinde hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahıslar tutuklandı.

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çalışan bir kişinin hastalara yaptığı muamele yürekleri sızlatmıştı. Vicdansız çalışan hastaya şiddet uygulayarak "Beni seviyor musun?" diye sorarken, videoyu çeken kişi de o anları gülerek kayda almıştı.

BAKIMEVİ KAPATILDI

Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken görüntünün sosyal medyada gündem olmasının ardından ekipler harekete geçerek söz konusu bakımevini tespit etti. Bakımevi kapatılırken, içerideki hastalar da tahliye edildi.

TUTUKLANDILAR

Olayı gerçekleştiren Nuri. C. ve Melek P. isimli şahıslar da dün ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da skandal görüntülerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul'da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri'de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur.

Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

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