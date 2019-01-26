Son Dakika Haberleri: İstanbul - Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2)

İstanbul - Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2)

1 saat önce

Patlamanın meydana geldiği işyerinde sahte içki imal edildiği öne sürüldü.

İstanbul - Büyükçekmece'de Binada Patlama Sonrası Yangın (2), System.String[]
Patlamanın meydana geldiği işyerinde sahte içki imal edildiği öne sürüldü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Büyükçekmece'de bir binada patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada  ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu. Patlamanın meydana geldiği işyerinde sahte içki imal edildiği öne sürülürken polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Binadaki hasar

-Araçlardaki hasar

-Röportaj

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
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