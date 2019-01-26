Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Sonrası Yangın

İstanbul Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Sonrası Yangın

31 dakika önce

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR BİNADA PATLAMA SONRASI YANGIN (4 alevli görüntüler ek)(Tür: İstanbul)

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR BİNADA PATLAMA SONRASI YANGIN (4 alevli görüntüler ek)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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