İstanbul Büyükçekmece'de Bir Binada Patlama Sonrası Yangın
31 dakika önce
İstanbul BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR BİNADA PATLAMA SONRASI YANGIN (4 alevli görüntüler ek)(Tür: İstanbul)
İstanbul
BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR BİNADA PATLAMA SONRASI YANGIN (4 alevli görüntüler ek)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:03 Kaynak: DHA
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