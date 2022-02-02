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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI - Son Dakika

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI

02.02.2022 16:30

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı iddia edilen bölgede polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı iddia edilen bölgede polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Murat K.'nin arandığı bölgede su seviyesi azalmayınca olay yerine dalgıç polisi ile Polis Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından dün başlatılan kazı çalışmalarının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir kayıp olan Murat K.'nin cesedinin bulunması için başlatıldığı ortaya çıktı. Bir tanığın ifadesinde Murat K.'nin öldürülüp cesedinin ise boş araziye gömüldüğünü itiraf etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar geceye kadar devam etti. Helikopter destekli yapılan aramalarda söz konusu bölgede su birikmeye başlayınca aramalara ara verildi. Polis, arama çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yeniden başladı. Biriken sular, vidanjörlerle çekilmeye çalışılırken sular tamamen çekilemeyince bölgeye dalgıç polisi ve polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisi sığ suda yürüyerek ceset olup olmadığını kontrol etti. Aynı bölgede farklı noktalarda yapılan aramalarda şimdiye kadar Murat K.'ye ait herhangi bir ize rastlanmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI

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Arama Kurtarma, İstanbul, Polis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE CESET ARAMALARINA DALGIÇ POLİSLERİ DE KATILDI - Son Dakika
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