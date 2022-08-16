Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi

16.08.2022 10:56

İstanbul Büyükçekmece'de drift yapan otomobil sürücüsüne 9 bin 125, yol kenarında yaya olarak dolaşan damat hakkında da 196 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Büyükçekmece'de drift yapan otomobil sürücüsüne 9 bin 125, yol kenarında yaya olarak dolaşan damat hakkında da 196 lira para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 14 Ağustos'ta Çakmaklı yolu üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, otomobiliyle drift yapan sürücü E.A. tespit edilerek gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 9 bin 125 lira para cezası verilen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alınırken, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Görüntüler çekildiği esnada yol üzerinde yaya olarak dolaşan damat olduğu anlaşılan S.K. hakkında da aynı kanunun "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları" maddesinden 196 lira para cezası uygulandı.

Otomobil sürücüsü E.A, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de drift yapan sürücü ve damada para cezası verildi - Son Dakika
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