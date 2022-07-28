Büyükçekmece'de hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi

28.07.2022 11:54
Büyükçekmece'de hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Büyükçekmece'de, hafriyat yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de, hafriyat yüklü kamyonun üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çatalca istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FAH 168 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Büyükçekmece'de aynı yönde giden 34 BYH 999 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kamyondaki hafriyatın yola savrulması nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Belediye ekipleri, yolda savrulan hafriyatın temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de hafriyat yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika
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