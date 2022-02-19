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Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI

19.02.2022 08:53

Son dakika gelişmesine göre BÜYÜKÇEKMECE'de kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi.

BÜYÜKÇEKMECE'de kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, 581 kilogram kaçak tütün, kimyasal madde ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, önceki gün Güzelce Mahallesi'de buluna bir evde kaçak sigara ve tütün üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler ayni gün eve baskın düzenledi. Operasyonda adreste bulunan F.A. ve O.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 56 adet poşet içerisinde toplamda 581,5 kilogram kaçak tütün, 1 adet tütün üretim ve imalatında kullanılan kavurma kazanı, 20 litre kimyasal madde, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Y. isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, F.A., ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI
Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI

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Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu Son dakika haber | Hatay'da kaçak sigara ve tütün operasyonu Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU 2 GÖZALTI - Son Dakika
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