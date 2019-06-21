İSTANBUL- BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET DEVRİLDİ
1 saat önce
Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonet devrildi.
Büyükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:51 Kaynak: DHA
'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 12.00 sıralarında 19 Mayıs
Mahallesi, Osmangazi
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerindeki kasiste yavaşlayan otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Çarpışmanın ardından kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini sağlamayan sürücü yol kenarındaki aydınlatma direklerine de çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü kolundan hafif şekilde yaralanırken otomobili kullanan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle cadde yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı.
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