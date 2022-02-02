Üye Girişi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi

02.02.2022 22:35

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı düşünülen bölgede polis ekipleri arama çalışmalarına ara verdi.

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı düşünülen bölgede polis ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Kazı ve arama çalışmasına yarın sabah devam edileceği belirtildi.

Pınartepe Mahallesi'nde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir kayıp olan Murat K.'nin cesedinin bulunması için kazı çalışması başlatıldı.  Bir tanığın ifadesinde Murat K.'nin öldürülüp cesedinin ise boş araziye gömüldüğünü itiraf etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar bugün de sürdü. Çalışmalara 21.00 sıralarında ara verildi. Aramalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.


Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi
YORUMLAR
500

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:31 Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi
22:26 Dünya bu kazıyı konuşuyor! Mezarın içinde bulunan kesik başlı at nedeniyle devlet büyükleri arandı
22:02 Bursa'da feci olay! Kavga ettiği babasını ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü
21:59 Babası ve en yakın arkadaşını evde cinsel ilişkiye girerken basan genç kız darmadağın oldu
21:42 İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hain saldırı! Hudut karakolunda bir asker şehit oldu
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
20:44 HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız
20:35 Lanetli defineye dokunan adam kendinden geçti, olayın aslını duyanlar daha çok eğlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 22:56:39. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement