Büyükçekmece'de kayıp kişinin cesedinin aranmasına ara verildi - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı düşünülen bölgede polis ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Kazı ve arama çalışmasına yarın sabah devam edileceği belirtildi.

Pınartepe Mahallesi'nde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir kayıp olan Murat K.'nin cesedinin bulunması için kazı çalışması başlatıldı. Bir tanığın ifadesinde Murat K.'nin öldürülüp cesedinin ise boş araziye gömüldüğünü itiraf etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar bugün de sürdü. Çalışmalara 21.00 sıralarında ara verildi. Aramalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.