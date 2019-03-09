Son Dakika Haberleri: İstanbul - Büyükçekmece'de Kızılordu Korosu Kuyruğu

İstanbul - Büyükçekmece'de Kızılordu Korosu Kuyruğu

32 dakika önce

Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul - Büyükçekmece'de Kızılordu Korosu Kuyruğu, System.String[]
Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun vereceği konseri izlemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece'de konser verecek.Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyruktan görüntüler

-Salondan görüntü 

-Provalar

-Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:56 Kaynak: DHA

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