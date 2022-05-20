İstanbul Büyükçekmece'de korkutan anlar! Küçük kız trambolinde zıpladığı esnada halat koptu - Son Dakika
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İstanbul Büyükçekmece'de korkutan anlar! Küçük kız trambolinde zıpladığı esnada halat koptu

20.05.2022 13:02

İstanbul'un Büyükçekmece'de küçük bir kız trambolinde zıpladığı esnada mekanizmanın bağlı olduğu olduğu halat koptu. Yaşanan o anlar küçük kızın annesinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Sinanoba Mahallesi'de iddiaya göre, çocuğunu parktaki seyyar oyun alanında bulunan "zıp zıp" adındaki oyuncağa bindiren bir kadın, kızının videosunu çekmek istedi.

HALAT KOPTU

Küçük kızın trambolinde zıpladığı sırada mekanizmanın bağlı olduğu halat koptu. Halatların kopması sonucu küçük kız üzerinde zıpladığı trambolinin üzerine düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yürekleri ağza getiren olayda anne büyük bir şok yaşarken çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar küçük kızın annesinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

oyunlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Büyükçekmece'de korkutan anlar! Küçük kız trambolinde zıpladığı esnada halat koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de korkutan anlar! Küçük kız trambolinde zıpladığı esnada halat koptu - Son Dakika
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