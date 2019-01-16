Son Dakika Haberleri: İstanbul- Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada

İstanbul- Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada

1 saat önce

İstanbul- BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA (ek görüntüyle)Ersan SAN - İstanbul DHABüyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

İstanbul- Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada, System.String[]
İstanbul- BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA (ek görüntüyle)

Ersan SAN - İstanbul DHA

Büyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu, silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
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