İstanbul- Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada
1 saat önce
İstanbul- BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA (ek görüntüyle)Ersan SAN - İstanbul DHABüyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.
İstanbul- BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA (ek görüntüyle)
Ersan SAN - İstanbul DHA Büyükçekmece
'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.
Büyükçekmece Tepecik
'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu, silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:20 Kaynak: DHA
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