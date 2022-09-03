Büyükçekmece'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.09.2022 16:50
Büyükçekmece'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

E-5 kara yolu Celaliye mevkisi Ankara istikametinde K.B. idaresindeki 54 LJ 347 plakalı hafif ticari araç ile T.S'nin kullandığı 28 YH 202 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü K.B. olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü hafif yaralandı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından K.B'nin cesedi morga gönderildi.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Celaliye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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