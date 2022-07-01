? BÜYÜKÇEKMECE'de, sürücüsünün manevra yaptığı otomobile çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'ndeki dün saat 08.00 sıralarında, 21 yaşındaki Samet Bozkurt motosikletle, sürücüsünün sağa doğru manevra yaptığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ile Bozkurt, metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Bozkurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLE ÇAPRAN MOTOSİKLETLİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika