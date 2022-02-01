Son dakika haberleri! İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE POLİSLER HELİKOPTER VE İŞ MAKİNESİYLE ARAMA YAPTI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de polis ekipleri, boş bir arazide helikopter destekli arama yaptı. İş makinesiyle kazı yapılan aramaya ilişkin resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide arama yapmaya başladı. Helikopter destekli aramada iş makineleriyle kazı yapıldı. Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken helikopter bölgede yaklaşık 1 saat uçuş yaptı. Helikopterin ayrılmasının ardından, polis kazı yapılan alanda nöbet tutmaya başladı. Yapılan çalışma çevrede oturanların da dikkatini çekerken resmi kaynaklar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.