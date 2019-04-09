Son Dakika Haberleri: İstanbul-Büyükçekmece'de Sahte Seçmen İncelemesi Tutanaklar Teslim Ediliyor

İstanbul-Büyükçekmece'de Sahte Seçmen İncelemesi Tutanaklar Teslim Ediliyor

22 dakika önce

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor.

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etmeye başladı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis, seçim öncesi ilçede adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol etmek üzere ellerinde bulunan adreslere gitti. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etmeye başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:25 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Büyükçekmece, Güncel
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