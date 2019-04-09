Son Dakika Haberleri: İstanbul - Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İncelemesi (2)

İstanbul - Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" İncelemesi (2)

12 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Onur MERİÇ- İstanbul DHABüyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı.

İstanbul - Büyükçekmece'de
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Onur MERİÇ- İstanbul DHA

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama ya da gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin görüntüsü

-Polislerin adreslerdeki incelemesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:59 Kaynak: DHA

Polis, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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