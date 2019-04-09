İstanbul - Büyükçekmece'de "Sahte Seçmen" Operasyonu (1)
47 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHABüyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul
DHA Büyükçekmece
'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.
Görüntü Dökümü:
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-Polislerin görüntüsü
-Operasyondan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:32 Kaynak: DHA
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