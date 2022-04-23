İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER

23.04.2022 10:42

? BÜYÜKÇEKMECE'de, iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsünü, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü.

? BÜYÜKÇEKMECE'de, iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsünü, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü. Saldırganlar aynı akşam Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 9216 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi, başka bir otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada 2 kişi, aracında eşi ve çocuğu da bulunan sürücüyü öldüresiye darbetti. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. Sürücüyü darbettikten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen sürücüsü, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

AYNI AKŞAM YAKALANDILAR

Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 saldırganı da yakalayarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER
İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER
İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER
İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de tartıştıkları sürücüyü eşi ve çocuklarının yanında dövdüler Büyükçekmece'de tartıştıkları sürücüyü eşi ve çocuklarının yanında dövdüler Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 28 kişi tutuklandı Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 28 kişi tutuklandı Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı Eskişehir'de 4 otomobil hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Hadımköy, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER - Son Dakika


Son Dakika
10:38 'Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
10:21 Moldova'yı da Rusya korkusu sardı: Sıra bizde mi?
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
10:02 Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:48:58. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement