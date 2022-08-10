Alınan bilgiye göre, dün 19 Mayıs Mahallesi'ndeki halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda ceset bulundu - Son Dakika

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