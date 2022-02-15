Üye Girişi
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL ÇÖKTÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL ÇÖKTÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİNE DÜŞTÜ

15.02.2022 12:24

BÜYÜKÇEKMECE'de çöken yoldaki çukura 5 yaşındaki çocuk düştü.

BÜYÜKÇEKMECE'de çöken yoldaki çukura 5 yaşındaki çocuk düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay 13 Şubat Pazar günü Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanalizasyon borularının geçtiği bölgede birkaç metre derinliğinde çukur oluştu. 5 yaşındaki İdil Mungan annesi Işıl Mungan ile birlikte sokakta yürüyordu. Küçük çocuk yolda oluşan çukurun içine düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çocuk çukurdan çıkarıldı. Olayın bildirilmesinin ardından belediye ekipleri çukurun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Çukura düşen çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Ailesinin çektiği cep telefonu görüntülerde vücudunda oluşan çizikleri gösteren ve büyük korku yaşayan çocuk gözyaşları içinde "Orada bir tane çukur vardı. Çukurun içine düştüm yanlışlıkla" diye konuştu.

"BİR ANDA ÇOCUK YOLUN İÇİNE DÜŞÜYOR"

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Mesut Uçaltan, " Çocuk annesinin elinde dururken, bir anda çocuk yolun içine düşüyor. Annesi bağırmış çevreden yardıma gelmişler. Annesi çıkarmış. Aşağı yukarı 2- 2.5 metre derinlik var. Allah'tan su yokmuş içinde su olsa çocuk giderdi. İnşaat vardı ilerde o yapılırken çok ağır vasıta geçti. Yolda bir oturma oldu herhalde. Çocuğun durumu iyi çok şükür en sevindirici olan o" dedi.

ÇUKUR KAPATILDI

Çukurun oluştuğu bölgede bugün onarım çalışması yapıldı. İş makinelerinin yardımıyla kanalizasyon hattının geçtiği bölge tamamen kazılarak düzenleme yapıldı. Çalışma boyunca sokak trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL ÇÖKTÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL ÇÖKTÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİNE DÜŞTÜ
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL ÇÖKTÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİNE DÜŞTÜ

YORUMLAR
500

Pazar, Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL ÇÖKTÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİNE DÜŞTÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
13:00 Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:04 Gaziantep'te bebeğini darbettiği görüntülerle infial yaratmıştı! Yargılanmasına başlandı
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 13:22:18. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL ÇÖKTÜ, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement