Büyükçekmece'deki kazının sırrı çözüldü - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE bir arazide, geniş güvenlik önlemleri altında cesedi aranan eski cinayet zanlısı Murat Kartal'ın Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis tarafından gözaltına alınıp, uyuşturucu çetesi üyelerine para karşılığı teslim edildiği ortaya çıktı. 2 polis ve uyuşturucu çetesinden 5 kişi tutuklandı.

Bir süre önce ortadan kaybolan Murat Kartal'ın cesedi, alınan ihbar üzerine Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide, inşaat makineleriyle üç gündür aranıyordu. Bir gizli tanığın ifadesinden yola çıkan savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi. Şüpheli 2 polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.