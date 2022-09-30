Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e Destek: "Sel Gider, Kum Kalır. Siz Gideceksiniz, Tunç Soyer Kalacak. Yanındayım Başkan'ım" - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e Destek: "Sel Gider, Kum Kalır. Siz Gideceksiniz, Tunç Soyer Kalacak. Yanındayım Başkan'ım"

30.09.2022 20:50
Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e Destek: "Sel Gider, Kum Kalır. Siz Gideceksiniz, Tunç Soyer Kalacak. Yanındayım Başkan'ım"

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, “Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkanı’mıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım Başkan’ım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, "Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkanı'mıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım Başkan'ım" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın üç ayrı dosyada soruşturma izni verdiği Tunç Soyer'e, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla destek verdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkan'ımıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım Başkan'ım."

NE OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de düzenlenen törende yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında, üç ayrı dosya için soruşturma izni verdiği ortaya çıkmıştı. Aylar önce verilen soruşturma izinlerinin belediyeye 28 Eylül'de tebliğ edilmesi dikkat çekmişti.

Tunç Soyer, 9 Eylül'deki törende, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler; gaflet, dalalet, hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar; teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti" demişti.

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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e Destek: 'Sel Gider, Kum Kalır. Siz Gideceksiniz, Tunç Soyer Kalacak. Yanındayım Başkan'ım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e Destek: "Sel Gider, Kum Kalır. Siz Gideceksiniz, Tunç Soyer Kalacak. Yanındayım Başkan'ım" - Son Dakika
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