Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 Yıl İçeresinde Türkiyeyi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 Yıl İçeresinde Türkiyeyi...

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 yıl içeresinde Türkiyeyi dönüştürdük, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiyeyi birleştirdik ama bir şey yapmadık.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 yıl içeresinde Türkiyeyi dönüştürdük, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiyeyi birleştirdik ama bir şey yapmadık. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Pendik'te halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Türkiye, Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek

Robert Prosinecki, Özel Hayatı Nedeniyle Gündemden Düşmeyen Ognjen Vranjes'e Milli Takım Yolunu Kapattı! Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 00:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 Yıl İçeresinde Türkiyeyi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]