İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 Yıl İçeresinde Türkiyeyi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 yıl içeresinde Türkiyeyi dönüştürdük, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiyeyi birleştirdik ama bir şey yapmadık.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 yıl içeresinde Türkiyeyi dönüştürdük, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiyeyi birleştirdik ama bir şey yapmadık. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Pendik'te halka hitap etti.

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