İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 Yıl İçeresinde Türkiyeyi...
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 yıl içeresinde Türkiyeyi dönüştürdük, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiyeyi birleştirdik ama bir şey yapmadık.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "16 yıl içeresinde Türkiyeyi dönüştürdük, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiyeyi birleştirdik ama bir şey yapmadık. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Pendik'te halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
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