İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda...
3 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı
İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu: Oylarını kullanıp yollara düştüler
Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı
Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin