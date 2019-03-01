İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Şişli'de
1 saat önce
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şişli'de vatandaşlara seslendi.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şişli'de vatandaşlara seslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:21 Kaynak: AA
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