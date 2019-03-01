İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Şişli'de Stk Temsilcileri ile Buluştu (4)
53 dakika önce
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, STK temsilcileri ile bir araya geldi.
- İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması
İSTANBUL - AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, STK
temsilcileri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:31 Kaynak: AA
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