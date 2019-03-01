Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Şişli'de Stk Temsilcileri ile Buluştu (3)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Şişli'de Stk Temsilcileri ile Buluştu (3)

22 dakika önce

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, STK temsilcileri ile bir araya geldi.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, STK temsilcileri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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