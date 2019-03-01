Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Şişli'de Stk Temsilcileri ile Buluştu (1)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Şişli'de Stk Temsilcileri ile Buluştu (1)

1 saat önce

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, STK temsilcileri ile bir araya geldi.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, STK temsilcileri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:26 Kaynak: AA

AK Parti, belediye başkan adayı, İstanbul, Güncel
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