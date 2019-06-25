Son Dakika Haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi ve eşinin mal varlığını açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi ve eşinin mal varlığını açıkladı

54 dakika önce

İstanbul Büyükehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP ve İyi Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi verdiği sözü tutarak kendisinin ve ailesinin mal varlığını kamuoyu ile paylaştı. İmamoğlu'nun çok sayıda taşınmazı ve bir silahı bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi ve eşinin mal varlığını açıkladı, System.String[]
İstanbul Büyükehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP ve İyi Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu'nun basın bürosu aracılığı ile yapılan deklarasyonda İmamoğlu'nın toplam 3 milyon 439 bin lira değerinde taşınmaz mal varlığı, bankada 979 bin TL nakit parası ve 8 bin TL'li silahı yani toplam 4 milyon 426 bin TL varlığı bulunuyor.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:53 
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