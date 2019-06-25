İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi ve eşinin mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP ve İyi Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu kendisinin ve ailesinin mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.İmamoğlu'nun basın bürosu aracılığı ile yapılan deklarasyonda İmamoğlu'nın toplam 3 milyon 439 bin lira değerinde taşınmaz mal varlığı, bankada 979 bin TL nakit parası ve 8 bin TL'li silahı yani toplam 4 milyon 426 bin TL varlığı bulunuyor.