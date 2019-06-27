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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.
Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve CHP yetkilileri ile birlikte İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu İstanbul Adliyesi'ne geldi. Mesai bitimi ardından adliyeye gelen İmamoğlu, protokol kapısından binaya giriş yaptı. Ekrem İmamoğlu düzenlenen törenle mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurul Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı.
Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan İmamoğlu, "Şehrimize milletimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en büyü kenti İstanbul. Türkiye'mizin lokomotif şehri. Seçim sürecinde görev yapan 39 ilçe seçim kurulu heyetlerine, dünden bu güne bütün ilçelerde görev yapan sandık kurulu üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi tutanaklara dönüştürüp milletimizin iradesinin neticeye kavuşmasında katkı sunan her demokrasi neferine teşekkür ediyorum. Bugünkü mazbatamızı çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla görevimi teslim alacağım. Bu aynı zamanda bize kamu yönetiminde cinsiyet eşitliği adına, kadınların toplumdaki yeri adına değerli bir mesajdır" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu mazbata töreninin ardından görevi devralmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doğru gitmek için yola çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:00 Kaynak: İHA
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