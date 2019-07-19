İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 90'a yakını istifa etti
2 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB iştirakleri yöneticileri ile ilgili, "Bugün aldığım bilgiler ışığında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanı ve vekilleri istifa etti.
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB iştirakleri yöneticileri ile ilgili, "Bugün aldığım bilgiler ışığında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanı ve vekilleri istifa etti. Genel müdürleri de görevlerinden aldılar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:07
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