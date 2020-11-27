Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

27.11.2020 18:17

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ ile İzmit Belediyesi iş birliğinde ilçede aralık ayında temeli atılması planlanan sosyal konut proje alanında incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ ile İzmit Belediyesi iş birliğinde ilçede aralık ayında temeli atılması planlanan sosyal konut proje alanında incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve beraberindekiler, sosyal konut yapılacak Arızlı Akpınar mevkisindeki alanda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından karşılandı.

İmamoğlu, Kurt, Hürriyet ve beraberindekiler, alanı gezerek inceleme yaptı.

Daha sonra İzmit Belediyesine geçen İmamoğlu ve Hürriyet, Meclis Salonu'nda sosyal konut projesiyle ilgili hazırlanan filmi izledi.

Burada konuşan İmamoğlu, İstanbul'un her yönüyle Türkiye'nin motivasyonu olduğunu belirterek, iyi şeyleri büyütmenin ülkeye faydası olduğunu söyledi.

Ürettikleri ne varsa bunu Türkiye'nin her köşesiyle paylaşmayı ve dayanışmayı kendilerine vazife kabul ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, "İstanbul'un Büyükşehir Belediyesinin kapısı hangi siyasi partiye ait olursa olsun Türkiyemizin her belediyesine açıktır. Kapımızı çalan her belediyle her türlü dayanışmayı ve bilgi paylaşımını yapmaktan asla imtina etmeyiz. Birilerinin aklında partizanlık karşılığı kaygılar olabilir, bizim zerre kadar partizanlıkla bağımız yoktur. Evet partimiz vardır; Türkiye'nin İstanbul belediyesiyiz. Her şeyimiz Türk halkına armağan olsun." diye konuştu.

İmamoğlu, Kocaeli'de ve İzmit'te dönüşümle ilgili bütün kurum ve kuruluşların iş birliğine hazır olduklarını dile getirerek, aralık ayında sosyal konutların temelini hep birlikte atacaklarını kaydetti.

Konuta gerçek anlamda ihtiyacı olan ailelerle projeyi buluşturacaklarını aktaran İmamoğlu, yapılacak konutların çağdaş ve depreme dayanıklı olacağını bildirdi.

Bir gazetecinin KİPTAŞ'ın konut üretimi hakkındaki sorusu üzerine İmamoğlu, İstanbul'un hızlı şekilde dönüşmesine katkı sunmak istediklerini belirterek, "İstanbul'da 1. sıra odaklanacağımız konu; mutlaka dönüşümü hızlandırmak. Bu anlamda da modellerimiz var. Bakanlıkla konuşuyoruz hem finansmanı içeren hem de güvence sistemini oluşturarak vatandaşı rahatlatan, aynı zamanda sektör temsilcilerini sürecin içine katan modelle İstanbul'un hızlı dönüşümünü sağlamak... 1999 yılı öncesi İstanbul'daki bina sayısı yaklaşık 800 bin, sorumluluğumuzun büyüklüğünü anlayalım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili bir gazetecinin soru üzerine ise "Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir. Dünyanın itibarlı finans kuruluşları ya da yapı firmaları nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? İstanbul'un sonu gelmesin diye, İstanbul'un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de sosyal konut projesini ürettikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, projenin adının "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" olacağını söyledi.

Projede dezavantajlı grupların öncelikli olacağını aktaran Hürriyet, sağlık personeline belirli bir kontenjan ayrılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Hürriyet, projeyle ilgili teknik detayların zamanla açıklanacağını aktardı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt ise 143 konuttan oluşan projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, 26-30 Aralık tarihlerinde projenin hem temelini atacaklarını hem de lansmanını yaparak ödeme planını İzmit halkına sunacaklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, konut, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, İzmit'te ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika


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