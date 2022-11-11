Dilek İmamoğlu'nu şaşırtan anlar: Fikrimin İnce Gülü'yle dans ettiler - Son Dakika
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Dilek İmamoğlu'nu şaşırtan anlar: Fikrimin İnce Gülü'yle dans ettiler

11.11.2022 01:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKM-Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konserde eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırması gündem oldu. Dilek İmamoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında AKM- Türk Telekom Opera Salonu'nda konser düzenledi.

İMAMOĞLU AŞIK VEYSEL'İN TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Konserde Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecileri arasında yer alanNevit Kodallı'nın müziği ve şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan 'Atatürk Oratoryosu' izleyenlerden tam not aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, müzisyenler Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü söyledi.

İMAMOĞLU EŞİNİ DANSA KALDIRDI

Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan Fikrimin İnce Gülü çalınırken Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı. İkilinin dans ettiği anlar sosyal medyada gündem olurken, Dilek İmamoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

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Son Dakika Güncel Dilek İmamoğlu'nu şaşırtan anlar: Fikrimin İnce Gülü'yle dans ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilek İmamoğlu'nu şaşırtan anlar: Fikrimin İnce Gülü'yle dans ettiler - Son Dakika
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