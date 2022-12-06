Aralarında sorun olduğu iddia edilen İmamoğlu ile Yavaş'tan ortak paylaşım: Aynı çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Aralarında sorun olduğu iddia edilen İmamoğlu ile Yavaş'tan ortak paylaşım: Aynı çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edeceğiz

06.12.2022 17:06

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarında sorun olduğu iddiası sonrası bir araya gelen ikili ortak paylaşımda bulundu. Bir araya geldikleri ana ilişkin fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, son dönemde artan dedikoduları da bitirmiş oldu.

Son dönemlerde adları 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aralarının açık olduğu öne sürülmüştü. İkilinin Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesinin açıkladığı törende mesafeli oturması bu dedikoduları daha da ayyuka çıkarmıştı.

DEDİKODULARI BİTİREN PAYLAŞIM

Kamuoyunu meşgul eden konuyla ilgili iki isimden de dikkat çeken bir hamle geldi. Bir araya geldikleri ana ilişkin fotoğraf karesini sosyal medya hesaplarından paylaşan İmamoğlu ve Yavaş, şimdilik aralarının açık olduğu dedikodularını da rafa kaldırmış oldu.

İmamoğlu ve Yavaş'tan 'Aralarında sorun var' dedikodularını bitiren paylaşım

AYNI METİNLE PAYLAŞTILAR

İmamoğlu, Yavaş ile bir araya geldiği ana ilişkin fotoğraf karesini "Bugün Başkent'imizde, Ankara'mızın değerli başkanı Mansur Yavaş ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek" notuyla paylaştı.

İmamoğlu ve Yavaş'tan 'Aralarında sorun var' dedikodularını bitiren paylaşım

"FAYDALI BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK"

Mansur Yavaş ise "Bugün Başkent'imizde, İstanbul'umuzun değerli başkanı Ekrem İmamoğlu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek" notuyla İmamoğlu ile verdiği pozu paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Güncel, Son Dakika

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