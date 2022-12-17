Açılışlar peş peşe: İstanbullular yeni yıla 2 yeni metro hattıyla girecek

İstanbullular, yeni yıla 2 yeni metro hattıyla girecek. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız-Fulya- Mecidiyeköy metro hattının 31 Aralık'ta, Dudullu-Bostancı metro hattının ise 1 Ocak'ta İstanbulluların hizmetine gireceğini duyurdu.

İMAMOĞLU TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI

Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının devamı niteliğindeki Yıldız-Fulya-Mecidiyeköy hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katılan Ekrem İmamoğlu'na Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti.

"BEŞİKTAŞ MEYDANI'NDAKİ SÜRECİ HIZLANDIRIYORUZ"

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınla çalışmalarla ilgili bilgi veren İmamoğlu, " İstanbul'un en derin istasyonlarından birindeyiz. Beşiktaş sınırlarındayız. Beşiktaş Belediye Başkanımız ve Şişli Belediye Başkanımızla beraber, ilk defa deneme turunu yapacağız. Yerin yaklaşık 75 metre derinliğinden, Yıldız'dan bineceğiz metromuza. Fulya durağından geçeceğiz ve buradan da Mecidiyeköy'e gideceğiz. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattını açmıştık. Ama Mecidiyeköy'den sonrasıyla ilgili, özellikle Beşiktaş Meydanı'ndaki kazı yaklaşık 6,5 yıldır sürüyor. Şimdi orayla ilgili süreci hızlandırıyoruz, ama bir gecikme olacağı için, biz orada daha pratik bir hamle yaptık. Orayı bypass ederek, Kabataş'a doğru çalışmamız sürüyor. İnşallah 2024'ün ilk çeyreğinde de Yıldız'dan sonrasını direkt Kabataş'a bağlayacağız. Arkeolojik kazıyla ilgili süreçleri de mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ YILA 2 YENİ METRO

Ekrem İmamoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yıldız'dan, birazdan Fulya'nın da altından geçerek Mecidiyeköy Meydanı'na çıkmış olacağız. Buradan farklı vasıtalarla bazen 30-40 dakika gidilecek bir yeri, rahatlıkla Barbaros Bulvarı'ndan, Beşiktaş'tan, Çarşı içinden buraya doğru biraz yürüyüşle beraber geldiğinizde, kolaylıkla artık hem Mahmutbey tarafına doğru bir yolculuğu hem de Mecidiyeköy'den diğer aktarmaları, diğer metrolarımızla bağlantılarını yapabileceksiniz. Müthiş kolaylık olacak. Yoğun bir çabayla bu süreci toparladık. 31 Aralık'ta, çok güzel bir açılışla da tümden halkımızın hizmetiyle buluşacak. Sürprizlerimiz devam edecek ve '150 Günde 150 Projeyi' bir gün sonrasında bu sefer de Dudullu-Bostancı'yı açarak tamamlayacağız."

TEST SÜRÜŞÜNÜ BAŞARIYLA TAMAMLADI

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Yıldız İstasyonu'ndan kalkan tren, Fulya İstasyonu'nu üzerinden geçerek, Mecidiyeköy İstasyonu'na başarıyla ulaştı.